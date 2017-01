MP3 afspillere - Anmeldelser og artikler om MP3

Jeg har lavet Alexi.dk for at hjælpe dig med finde den helt rigtige MP3 afspiller. Der er findes utrolig mange af disse små musikafspillere på markedet og det kan derfor være svært at få et overblik. Mit håb er at denne side kan give dig netop dette, så du kan få købt den bedst mulige MP3 afspiller.



Skal du til at købe din første MP3 kan du med fordel læse guide til køb af MP3 afspiller. Her forklarer jeg hvilke typer af afspillere der findes og hvad du skal være opmærksom på før du køber.



Ellers finder du anmeldelser af MP3 afspillere, artikler om MP3, MP3 FAQ, tips & tricks og meget mere. Velkommen til alexi...

Samsung P3 har utrolig mange features og som mange af de afspillere der kommer på markedet i øjeblikket har Samsung P3 også en stor lækker touch screen. Afspilleren må siges at være ganske imponerende og prisen - når alt taget i betragtning - må sige at være ganske lav. Diverse steder på nettet omtaler glade brugere Samsung P3 som deres bedste MP3 hidtil.

Hvad er det så der gør denne nye MP3 player til noget specielt? Det er faktisk ikke til at...

iRiver har de seneste år igen gjort sig bemærket på markedet for MP3 afspillere med deres iRiver Clix MP3 afspillere. Nu er afløseren for Clix serien så kommet - iRiver Spinn (PMP). Afspilleren ser rigtig spændende ud da iRiver komme...

Apple er nu kommet med det seneste skud på stammen I deres iPod Nano serie. Med iPod Nano 4th Gen er de gået tilbage til Nano's oprindelige design stil. Dette er klart et plus da afspilleren i dette format (i modsætning til det Gen 3 havde) er...

Du har lige fået din nye MP3 afspiller og vil gerne have fat i nogle gratis og lovlige MP3'er til at ligge over på den, men hvor finder du dem lettest? I denne artikel vil jeg se nærmere på hvor du kan finde gratis og fuldt lovligt MP3 musik på Internettet.

Hvis du vil have de helt nye numre med de store kendte kunstnere er den eneste mulighed som regel at betale for musikken, men mindre kendte musikere tilbyder ofte noget af deres musi...

IRiver E100 er en robust afspiller fra iRiver der ser godt ud og kommer med mange gode features. F.eks. plads til SD udvidelseskort, line-in, FM radio og understøttelse af mange filformater. E100 imponere dog ikke når det kommer til interface og brugervenlighed, hvilket er en skam da E100 har masser at byde på til en god p...

Der er i dag mange valgmuligheder hvis du vil købe en MP3 til løb. De senere år er konkurrencen inden for MP3 afspillere blevet mere intens og dette betyder at der nu er masser af gode billige MP3 afspillere perfekte til løb. Tre MP3 afspillere udmærker sig dog ved at være ekstra gode til sport...

